Programación de Mega para este lunes 23 de febrero: Mira el horario de la segunda noche de Viña 2026
Este lunes 23 de febrero la Ciudad Jardín volverá a ser escenario del Festival de Viña del Mar, y en Mega podrás seguir todos los pormenores del certamen con una programación que te mantendrá en la punta del asiento.
Todo comenzará en la mañana con José Antonio Neme y Marianne Schmidt, quienes repasarán lo sucedido la primera jornada del evento en Con Gusto a Viña.
Más tarde, podrás realizar una entretenida previa de lo que será la segunda noche de Viña 2026 con Only Viña, cuyo panel estará compuesto por José Antonio Neme, Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.
En la noche viviremos la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, donde la banda británica Pet Shop Boy será la encargada de abrir la velada. En la comedia estará el destacado humorista Rodrigo Villegas, que pisará por tercera vez la Quinta Vergara. En tanto, Bomba Estéreo cerrará la noche.
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 23 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Con Gusto a Viña: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 16:00 horas.
- Corazón Negro: 17:15 horas.
- Only Viña: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:30 horas.
- Festival de Viña del Mar: 21:30 horas.
