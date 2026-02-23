Programación de Mega para este martes 24 de febrero: ¿A qué hora empieza la tercera noche de Viña 2026?

23 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Este martes 24 de febrero la atención nuevamente se centrará en la Ciudad Jardín, con la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, que contará con las presentaciones de Jesse & Joy, NMIXX, y el humor de Esteban Düch.

Antes de todo esto, eso sí, podrás enterarte de todo lo que ocurrió la jornada anterior en la Quinta Vergara, con el programa Con Gusto a Viña, cuya conducción está a cargo de José Antonio Neme.

Y porque la locura festivalera es total, en la tarde tendrás la opción de tener adelantos exclusivos en Only Viña, junto a Neme, Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.

Mega

¿Cómo será la programación de Mega este martes 24 de febrero?

