Programación de Mega para este sábado 28 de febrero: Mira el horario de Only Viña

27 feb. 2026 - 21:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar llegó a su fin, sin embargo, Mega tiene preparada una entretenida parrilla para que puedas seguir disfrutando del evento.

Desde temprano, José Antonio Neme y Marianne Schmidt te acompañarán en Con Gusto a Viña, donde hablarán sobre todo lo que ocurrió en la última noche del Festival.

Además, en la tarde conoce todos los pormenores y polémicas en Only Viña, para que en la noche revivas los momentos más memorables de lo que fue el evento musical, con el Especial de Viña del Mar.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 28 de febrero?

