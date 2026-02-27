Programación de Mega para este sábado 28 de febrero: Mira el horario de Only Viña
El Festival de Viña del Mar llegó a su fin, sin embargo, Mega tiene preparada una entretenida parrilla para que puedas seguir disfrutando del evento.
Desde temprano, José Antonio Neme y Marianne Schmidt te acompañarán en Con Gusto a Viña, donde hablarán sobre todo lo que ocurrió en la última noche del Festival.
Además, en la tarde conoce todos los pormenores y polémicas en Only Viña, para que en la noche revivas los momentos más memorables de lo que fue el evento musical, con el Especial de Viña del Mar.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 28 de febrero?
- Con Gusto a Viña: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Only Viña: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:30 horas.
- Especial de Viña del Mar: 22:30 horas.
