Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este sábado 28 de febrero: Mira el horario de Only Viña

  • Por Sebastián Paillafil
Programación de Mega para este sábado 28 de febrero: Mira el horario de Only Viña Mega

El Festival de Viña del Mar llegó a su fin, sin embargo, Mega tiene preparada una entretenida parrilla para que puedas seguir disfrutando del evento.

Desde temprano, José Antonio Neme y Marianne Schmidt te acompañarán en Con Gusto a Viña, donde hablarán sobre todo lo que ocurrió en la última noche del Festival.

Lo más visto

Además, en la tarde conoce todos los pormenores y polémicas en Only Viña, para que en la noche revivas los momentos más memorables de lo que fue el evento musical, con el Especial de Viña del Mar.

ATON
Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 28 de febrero?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto