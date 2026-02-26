Logo Mega

Programación de Mega para este viernes 27 de febrero: Revisa el horario de la última noche de Viña 2026

  • Por Sebastián Paillafil
Llega la última noche del Festival de Viña del Mar 2026, después de cinco intensas jornadas llenas de música y humor, y todo por las pantallas de Mega.

El primer espectáculo estará a cargo del argentino Paulo Londra, quien se subirá por primera vez a la Quinta Vergara. Lo acompañará como parte del género urbano chileno Pablo Chill-E, además del joven trasandino Milo J. Mientras que el humor estará a cargo de Sebastián Endara, más conocido como Pastor Rocha.

Aunque antes de la última jornada del evento musical, podrás disfrutar de Only Viña, programa conducido por José Antonio Neme, Tonka Tomicic y Raquel Argandoña, con entrevistas exclusivas a artistas.

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 27 de febrero?

