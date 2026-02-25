Programación de Mega para este jueves 26 de febrero: A esta hora se emitirá el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:00 hrs.

¡Atención! La fiesta sigue este jueves 26 de febrero en Mega, con la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, que tiene en su animación a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Esta jornada, se suben al escenario de la Quinta Vergara Mon Laferte y Yandel Sinfónico, mientras que la cuota de humor está a cargo de la comediante chilena Piare con P.

Pero esto no lo es todo, ya que también puedes empaparte de todo lo que ocurre con el Festival con los programas Con Gusto a Viña y Only Viña.

Mega

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 26 de febrero?

