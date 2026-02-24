Programación de Mega para este miércoles 25 de febrero: ¿A qué hora se emitirá el Festival de Viña 2026?

24 feb. 2026 - 21:00 hrs.

¡La fiebre festivalera es total! Este miércoles 25 de febrero, Mega te trae una programación completa para que disfrutes con todo la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, en la cual se presentan Juanes y Ke Personajes, junto a Asskha Sumathra.

Todo comienza con el programa Con Gusto a Viña, en el cual te puedes enterar de todos los pormenores, además de lo bueno, lo malo y lo feo de la noche anterior en la Quinta Vergara.

Mientras que en la tarde, Only Viña te trae las novedades de los artistas que se suben al escenario, además de todo lo que ocurre de manera extraoficial.

Mega

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 25 de febrero?

Todo sobre Programación