Recordaron a íconos de la música mexicana: Jesse & Joy cantaron con mariachis chilenos en Viña 2026

La tercera noche del Festival de Viña 2026 tuvo un momento impactante, cuando Jesse & Joy realizaron un popurrí de canciones muy conocidas, junto a mariachis chilenos.

De pronto, la vocalista comenzó a cantar "México en la piel" de Luis Miguel, para posteriormente seguir con "Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís.

Las sorpresas no cesaron, ya que luego el dúo mexicano interpretó "Caray" de Juan Gabriel y "Volver, volver" de Vicente Fernández.

