Una nostálgica Quinta Vergara coreó "Dueles" de Jesse & Joy en el Festival de Viña 2026

24 feb. 2026 - 22:40 hrs.

Jesse & Joy fueron el número encargado de abrir la tercera jornada del Festival de Viña 2026 y tocaron uno de sus éxitos más conocidos, "Dueles".

La atmósfera de romanticismo y nostalgia envolvió a toda la Quinta Vergara y los más de 20 mil asistentes corearon la canción que habla sobre una triste ruptura amorosa.

Cabe destacar que este single es parte del disco "Un besito más", el cual fue lanzado en 2016, y fue escrito por ambos hermanos mexicanos, con la ayuda de otra compositora.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña