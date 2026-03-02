Programación de Mega este martes 3 de marzo: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?
Este martes 3 de marzo podrás disfrutar de nuevas y emocionantes entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) tendrá una enorme duda tras escuchar un inesperado audio. Y es que la periodista estará afligida por vender a Leonor (Romina Norambuena) con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y que esto terminara con su muerte.
Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.
¿Cómo es la programación de Mega este martes 03 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
