Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este miércoles 4 de marzo: Conoce el horario de Aguas de Oro

  • Por Mega
Programación de Mega para este miércoles 4 de marzo: Conoce el horario de Aguas de Oro mega

¡Atención, fanáticos! Mega emitirá este miércoles 4 de marzo nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaBastián (Alonso Quintero) tendrá la oportunidad de hablar cara a cara con Burgos (Juan Carlos Cáceres). 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 4 de marzo?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto