Programación de Mega para este miércoles 4 de marzo: Conoce el horario de Aguas de Oro
¡Atención, fanáticos! Mega emitirá este miércoles 4 de marzo nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá la oportunidad de hablar cara a cara con Burgos (Juan Carlos Cáceres).
La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 4 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
