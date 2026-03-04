Programación de Mega para este jueves 5 de marzo: ¿A qué hora emitirán Reunión de Superados?
mega
Este jueves 5 de marzo, Mega vivirá una jornada marcada por la emoción y las definiciones.
En El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tomará una importante decisión que puede cambiar su vida por completo.
La jornada también estará protagonizada por nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde los conflictos alcanzarán momentos clave, junto a un imperdible episodio de El Internado, que seguirá sorprendiendo con decisiones dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 5 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de