Programación de Mega para este jueves 5 de marzo: ¿A qué hora emitirán Reunión de Superados?

04 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 5 de marzo, Mega vivirá una jornada marcada por la emoción y las definiciones.

En El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tomará una importante decisión que puede cambiar su vida por completo.

La jornada también estará protagonizada por nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde los conflictos alcanzarán momentos clave, junto a un imperdible episodio de El Internado, que seguirá sorprendiendo con decisiones dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 5 de marzo?

