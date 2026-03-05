Programación de Mega para este viernes 6 de marzo: Conoce el horario de Detrás de la Quinta

05 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 6 de marzo, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.

En este capítulo, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Pepa (Katyna Huberman) para convencerla de dejar de buscar la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).

Y en el horario prime, la programación continuará con Detrás de la Quinta, donde podrás conocer todo lo que no se vio de las rutinas de humor del Festival de Viña del Mar 2026.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 6 de marzo?

