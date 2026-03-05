Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este viernes 6 de marzo: Conoce el horario de Detrás de la Quinta

  • Por Mega
Programación de Mega para este viernes 6 de marzo: Conoce el horario de Detrás de la Quinta Mega

Este viernes 6 de marzo, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.

En este capítulo, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Pepa (Katyna Huberman) para convencerla de dejar de buscar la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).

Lo más visto

Y en el horario prime, la programación continuará con Detrás de la Quinta, donde podrás conocer todo lo que no se vio de las rutinas de humor del Festival de Viña del Mar 2026.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 6 de marzo?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto