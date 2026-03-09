Programación de Mega para este martes 10 de marzo: Conoce el horario de Reunión de Superados

09 mar. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 10 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, se vivirá una emotiva despedida entre Diana (Nicole Espinoza) y Olivia (Violeta Silva).

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 10 de marzo?

