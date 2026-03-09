Programación de Mega para este martes 10 de marzo: Conoce el horario de Reunión de Superados
mega
Este martes 10 de marzo, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, se vivirá una emotiva despedida entre Diana (Nicole Espinoza) y Olivia (Violeta Silva).
Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este martes 10 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:20 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de