Programación de Mega para este miércoles 11 de marzo: Una cobertura especial por el cambio de mando 2026

  • Por Matías Rivera

¡Atención! Este miércoles 11 de marzo, Mega tendrá una programación dedicada gran parte del día al cambio de mandato presidencial. 

Y es que el Presidente electo José Antonio Kast asumirá el mandato nacional a manos del Presidente Gabriel Boric, todo en una ceremonia que contará con una cobertura completa por los equipos de Mega, desplegados en distintos puntos esenciales. 

Asimismo, en la noche podrás disfrutar de Reunión de Superados y El Internado, una combinación de entretención como ninguna. 

Programación de Mega para este miércoles 11 de marzo

