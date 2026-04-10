Programación de Mega para este sábado 11 de abril: Conoce a qué hora se estrenará Only Friends

10 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Este sábado 11 de abril comienza una nueva temporada de Only Friends, apostando por una propuesta más íntima y reveladora junto a sus invitados.

El espacio será conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic, quienes buscarán profundizar en historias personales y momentos clave de cada protagonista.

En su capítulo de estreno, el invitado será Kike Morandé, recordado por su éxito en las noches de los viernes con Morandé con Compañía y Detrás del Muro, además de una larga trayectoria en programas estelares.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de abril?

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