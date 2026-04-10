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Programación de Mega para este sábado 11 de abril: Conoce a qué hora se estrenará Only Friends
Este sábado 11 de abril comienza una nueva temporada de Only Friends, apostando por una propuesta más íntima y reveladora junto a sus invitados.
El espacio será conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic, quienes buscarán profundizar en historias personales y momentos clave de cada protagonista.
En su capítulo de estreno, el invitado será Kike Morandé, recordado por su éxito en las noches de los viernes con Morandé con Compañía y Detrás del Muro, además de una larga trayectoria en programas estelares.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de abril?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- De aquí vengo yo: 16:00 horas.
- Aventuras por Chile: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:10 horas.
- Nuestras Fiestas: 00:30 horas.
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