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Programación de Mega para este sábado 11 de abril: Conoce a qué hora se estrenará Only Friends mega

Programación de Mega para este sábado 11 de abril: Conoce a qué hora se estrenará Only Friends

  • Por Mega

Este sábado 11 de abril comienza una nueva temporada de Only Friends, apostando por una propuesta más íntima y reveladora junto a sus invitados.

El espacio será conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic, quienes buscarán profundizar en historias personales y momentos clave de cada protagonista.

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En su capítulo de estreno, el invitado será Kike Morandé, recordado por su éxito en las noches de los viernes con Morandé con Compañía y Detrás del Muro, además de una larga trayectoria en programas estelares.

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 11 de abril?

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