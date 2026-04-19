Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este lunes 20 de abril: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia? Mega

Programación de Mega para este lunes 20 de abril: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia?

  • Por Mega

Mega encenderá la pantalla este lunes 20 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llevará a cabo su plan para acabar con las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo). 

Lo más visto

Mientras que en la tarde vienen nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 20 de abril?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto