Programación de Mega para este lunes 20 de abril: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia?

19 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este lunes 20 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llevará a cabo su plan para acabar con las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Mientras que en la tarde vienen nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 20 de abril?

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