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Programación de Mega para este lunes 20 de abril: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia?
Mega encenderá la pantalla este lunes 20 de abril con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llevará a cabo su plan para acabar con las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Mientras que en la tarde vienen nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 20 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.