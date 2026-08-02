Programación de Mega para este lunes 3 de agosto: Revisa el horario de El Jardín de Olivia

02 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 3 de agosto, Mega dará inicio a una nueva semana con capítulos que prometen marcar un antes y un después en las historias de sus principales producciones.

En El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) le comentará a Raúl (César Caillet) sus preocupaciones acerca de Diana (Nicole Espinoza) porque estará segura que la joven intentará una locura.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 3 de agosto?

Todo sobre Programación