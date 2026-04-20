Programación de Mega para este martes 21 de abril: Revisa a qué hora se emitirá Aguas de Oro

20 abr. 2026 - 21:30 hrs.

¡Atención, fanáticos! Este martes 21 de abril Mega emitirá nuevos capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) admitirá cuáles son sus intenciones. Quiere volver a tener una relación con Karina (Jacinta Rodríguez) y se lo dirá de frente a Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Y la franja nocturna tendrá nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 21 de abril?

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