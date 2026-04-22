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Programación de Mega para este jueves 23 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia
Mega prepara una noche clave este jueves 23 de abril, con episodios que marcarán el rumbo de sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) se había negado a testificar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en primera instancia. Temía que su hijo corriera peligro si se enfrentaba al empresario, pero cambiará de parecer.
Y la franja nocturna seguirá avanzando con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que profundizarán sus conflictos principales.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 23 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.
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