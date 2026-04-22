Programación de Mega para este jueves 23 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

22 abr. 2026 - 21:30 hrs.

Mega prepara una noche clave este jueves 23 de abril, con episodios que marcarán el rumbo de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) se había negado a testificar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en primera instancia. Temía que su hijo corriera peligro si se enfrentaba al empresario, pero cambiará de parecer.

Y la franja nocturna seguirá avanzando con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que profundizarán sus conflictos principales.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 23 de abril?

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