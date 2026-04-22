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Programación de Mega para este jueves 23 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este jueves 23 de abril: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Mega prepara una noche clave este jueves 23 de abril, con episodios que marcarán el rumbo de sus teleseries.

En El Jardín de OliviaRenata (Susana Hidalgo) se había negado a testificar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en primera instancia. Temía que su hijo corriera peligro si se enfrentaba al empresario, pero cambiará de parecer. 

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Y la franja nocturna seguirá avanzando con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que profundizarán sus conflictos principales.

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¿Cómo es la programación de Mega este jueves 23 de abril?

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