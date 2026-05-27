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Programación de Mega para el jueves 28 de mayo: Esta es la hora del nuevo capítulo de El Jardín de Olivia
Mega encenderá la pantalla este jueves 28 de mayo con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) ya no ayudará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) con su plan para destruir la fundación, por lo que la atacará.
Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 28 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 22:30 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.