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Programación de Mega para el jueves 28 de mayo: Esta es la hora del nuevo capítulo de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para el jueves 28 de mayo: Esta es la hora del nuevo capítulo de El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

Mega encenderá la pantalla este jueves 28 de mayo con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) ya no ayudará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) con su plan para destruir la fundación, por lo que la atacará. 

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Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este jueves 28 de mayo?

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