Programación de Mega para el jueves 28 de mayo: Esta es la hora del nuevo capítulo de El Jardín de Olivia

27 may. 2026 - 21:30 hrs.

Mega encenderá la pantalla este jueves 28 de mayo con una noche marcada por la tensión y giros decisivos en una de sus teleseries.

En El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) ya no ayudará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) con su plan para destruir la fundación, por lo que la atacará.

Mientras que en la tarde viene un nuevo episodio de Reunión de Superados. A esto se sumará un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 28 de mayo?

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