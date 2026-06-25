Programación de Mega para este viernes 26 de junio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?
Este viernes 26 de junio, Mega tendrá programación que combinará drama y humor de la mano de dos de sus producciones más exitosas.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Ignacia (Cota Castelblanco) dejará de llorar y se pondrá en acción para recuperar a Berni. Si Joaquín (Francisco Dañobeitia) hace trampa, ella seguirá su ejemplo.
Más tarde, la entretención continuará con una nueva edición de Detrás del Muro, el programa de humor conducido por Kike Morandé.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 26 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas