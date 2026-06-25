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Programación de Mega para este viernes 26 de junio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia? mega

Programación de Mega para este viernes 26 de junio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

  • Por Mega

Este viernes 26 de junio, Mega tendrá programación que combinará drama y humor de la mano de dos de sus producciones más exitosas.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Ignacia (Cota Castelblanco) dejará de llorar y se pondrá en acción para recuperar a Berni. Si Joaquín (Francisco Dañobeitia) hace trampa, ella seguirá su ejemplo.

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Más tarde, la entretención continuará con una nueva edición de Detrás del Muro, el programa de humor conducido por Kike Morandé.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 26 de junio?

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