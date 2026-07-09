Programación de Mega para este viernes 10 de julio: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 10 de julio, Mega despedirá la semana con una programación que combinará drama, entretención y mucho humor.
La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) rescatarán a Vanessa (Begoña Basauri) y cuando las cosas estén más calmas, la interrogarán.
Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor conducido por Kike Morandé, que en esta oportunidad recibirá a Karen Doggenweiler como su gran invitada.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 10 de julio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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