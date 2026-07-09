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Programación de Mega para este viernes 10 de julio: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro? mega

Programación de Mega para este viernes 10 de julio: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?

  • Por Mega

Este viernes 10 de julio, Mega despedirá la semana con una programación que combinará drama, entretención y mucho humor.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) rescatarán a Vanessa (Begoña Basauri) y cuando las cosas estén más calmas, la interrogarán.

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Más tarde, la entretención continuará con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor conducido por Kike Morandé, que en esta oportunidad recibirá a Karen Doggenweiler como su gran invitada.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 10 de julio?

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