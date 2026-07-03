Más amplio y con gran tecnología: Así quedó el nuevo estudio de Detrás del Muro

03 jul. 2026 - 22:59 hrs.

Este viernes 3 de julio, Kike Morandé presentó el nuevo estudio del exitoso programa de humor Detrás del Muro.

Luego de 16 capítulos al aire, el espacio estrenó una renovada escenografía, con un estudio más amplio, moderno y tecnológico, pensado para potenciar los sketches y ofrecer una mejor experiencia tanto al público como a los televidentes.

El nuevo estudio de Detrás del Muro

Al inicio del programa, Morandé dedicó unas palabras para celebrar esta nueva etapa del espacio y destacó las ventajas que traerá el cambio.

Detrás del Muro / Mega

"Un estudio nuevo, que es más grande, más moderno, más cómodo, y nos va a permitir estar con ustedes este segundo semestre con la mejor energía, y la verdad que vamos a tener algo espectacular", expresó.

Además, el nuevo estudio permitirá recibir a un mayor número de asistentes, un aspecto que también fue destacado por el animador, quien valoró la posibilidad de compartir el programa con más público en vivo.