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Programación de Mega para este jueves 27 de agosto: Revisa el horario de Reunión de Superados
Este jueves 27 de agosto, Mega emitirá nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con historias que estarán marcadas por tensiones, conflictos y situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas.
En La Baronesa, León (César Caillet) se acercará a Clara (Lorena Bosch) para contarle una "infidencia" que quebrará su amistad con Francesca (Katyna Huberman).
En horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, espacio en el que la convivencia en la casona seguirá marcada por conflictos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 27 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.