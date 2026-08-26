Programación de Mega para este jueves 27 de agosto: Revisa el horario de Reunión de Superados

26 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 27 de agosto, Mega emitirá nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con historias que estarán marcadas por tensiones, conflictos y situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas.

En La Baronesa, León (César Caillet) se acercará a Clara (Lorena Bosch) para contarle una "infidencia" que quebrará su amistad con Francesca (Katyna Huberman).

En horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, espacio en el que la convivencia en la casona seguirá marcada por conflictos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 27 de agosto?

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