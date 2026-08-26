"Quiero que saques a Nicolás del camino": Javier le pedirá un favor a Cata en el capítulo 9 de La Baronesa

26 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 9 de La Baronesa, Catalina (María Jesús Godoy) le pedirá explicaciones a su hermano, tras descubrir que Emilia (Octavia Bernasconi) está comprometida con Nicolás (Andrew Bargsted).

La única instrucción de Javier (Simón Pesutic) será mantener silencio y esperar más instrucciones.

Catalina encontrará divertido que Emilia (Octavia Bernasconi) tomara la misma actitud: "Fíjate que ella me dijo exactamente lo mismo. Parece que sí son tal para cual el parcito. Me vas a tener que contar en qué te metiste".

La Baronesa / Mega

Los Toledo se unirán por un objetivo en común

Una vez se reúnan los hermanos Toledo, Javier le planteará el gran problema que tiene por delante y cómo Catalina lo puede ayudar.

"Yo me voy a casar con Emilia, pero para eso necesito que su noviecito de la infancia pase a la historia. Quiero que tú saques a Nicolás del camino", le pedirá y ella sonreirá porque en la fiesta sintió una fuerte atracción por el preparador físico.