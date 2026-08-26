"Nunca más voy a confiar en ti": León pondrá a Clara en contra de Francesca en el capítulo 9 de La Baronesa

26 ag. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 9 de La Baronesa, León (César Caillet) se acercará a Clara (Lorena Bosch) para contarle una "infidencia" que quebrará su amistad con Francesca (Katyna Huberman).

"Estuvo Francesca ayer en mi consulta. Mira, Clara, yo te voy a contar esto, porque confío en ti más que en nadie, pero tienes que prometerme que vas a ser discreta... Apareció por su amiga, que no recuerda sus encuentros íntimos con su marido", le revelará.

La Baronesa / Mega

¿Cómo reaccionará Francesca?

Clara estará muy dolida con su mejor amiga y decidirá confrontarla de inmediato.

Francesca abrirá la puerta de su casa, preocupada porque Clara no le contestaba los mensajes. Pronto descubrirá la razón.

"¿Cómo pudiste? Sé que fuiste a hablar con León, me traicionaste. Nunca voy a volver a confiar en ti", le dirá la madre de Emilia (Octavia Bernasconi) a la terapeuta, quien estará mortificada por haberle fallado a Clara.