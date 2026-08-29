Programación de Mega para este domingo 30 de agosto: Conoce cuándo se emitirá Atrapados 133

29 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 30 de agosto, Mega ofrecerá una jornada marcada por la cultura, el humor y la investigación, con una programación que entregará distintas alternativas para acompañar a los televidentes durante el día.

Durante la tarde, los espectadores podrán disfrutar de una nueva entrega de De Paseo, el espacio que combina cultura y entretención para recorrer distintos lugares y conocer sus historias.

En horario estelar, la programación continuará con un nuevo capítulo de Atrapados 133, espacio conducido por Luis Ugalde, que abordará distintos casos y situaciones policiales.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 30 de agosto?

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