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Programación de Mega para este domingo 30 de agosto: Conoce cuándo se emitirá Atrapados 133
Este domingo 30 de agosto, Mega ofrecerá una jornada marcada por la cultura, el humor y la investigación, con una programación que entregará distintas alternativas para acompañar a los televidentes durante el día.
Durante la tarde, los espectadores podrán disfrutar de una nueva entrega de De Paseo, el espacio que combina cultura y entretención para recorrer distintos lugares y conocer sus historias.
En horario estelar, la programación continuará con un nuevo capítulo de Atrapados 133, espacio conducido por Luis Ugalde, que abordará distintos casos y situaciones policiales.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 30 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Hípica Polla de Potrillos: 16:40 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 17:20 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:25 horas.
- Atrapados 133 (Fina Selección): 23:40 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
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