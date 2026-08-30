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Programación de Mega para este lunes 31 de agosto: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?
Este lunes 31 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada de sus principales producciones de ficción y reality, con capítulos que estarán marcados por tensiones, revelaciones y nuevos conflictos.
En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) rechazará la propuesta de casarse con Paula (Francisca Armstrong) y dará un ultimátum a Aurora (Loreto Valenzuela).
En horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos enfrentamientos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 31 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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