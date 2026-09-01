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Programación de Mega para este miércoles 2 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Baronesa?
Este miércoles 2 de septiembre, Mega ofrecerá una nueva jornada de programación con capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) irá a la casa de los Márquez y le dará un puñetazo a Javier (Simón Pesutic) cuando se encuentren.
En horario prime, la jornada continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Más tarde, será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos conflictos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 2 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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