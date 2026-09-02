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Programación de Mega para este jueves 3 de septiembre: Conoce el horario de Reunión de Superados
Este jueves 3 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos conflictos en sus principales producciones de ficción y reality, con situaciones que llevarán a sus protagonistas al límite.
En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se la jugará y besará a Francesca (Katyna Huberman).
Y en horario prime, la pantalla continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, donde nuevos conflictos, acercamientos y decisiones pondrán a prueba a sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 3 de septiembre?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
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