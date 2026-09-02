Programación de Mega para este jueves 3 de septiembre: Conoce el horario de Reunión de Superados

02 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 3 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos conflictos en sus principales producciones de ficción y reality, con situaciones que llevarán a sus protagonistas al límite.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se la jugará y besará a Francesca (Katyna Huberman).

Y en horario prime, la pantalla continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Posteriormente, Volverías con tu Ex? 2 continuará mostrando la convivencia en la casona, donde nuevos conflictos, acercamientos y decisiones pondrán a prueba a sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 3 de septiembre?

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