Programación de Mega para este sábado 5 de septiembre: ¿Cuál será el horario de Coliseo?

04 sept. 2026 - 21:30 hrs. | Act. 05 sept. 2026 - 11:28 hrs.

Este sábado 5 de septiembre, Mega tendrá una jornada marcada por la cultura, los viajes y el entretenimiento, con una programación que ofrecerá distintas alternativas para acompañar a los televidentes durante el día.

La tarde estará dedicada a descubrir nuevos lugares e historias a través de la parrilla cultural del canal, que contará con espacios como Tesoros de mi Barrio, A qué costo y Viajando Ando.

Más tarde, el humor se tomará la pantalla con el quinto capítulo de Coliseo, el espacio conducido por Cote Quintanilla que continúa con la competencia entre distintos exponentes de la comedia, quienes buscarán quedarse con la oportunidad de llegar al escenario del Festival de Viña del Mar.

¿Cómo es la programación de Mega este sábado 5 de septiembre?

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