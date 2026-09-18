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Programación de Mega para este sábado 19 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Fiesta de la Pampilla?
Este sábado 19 de septiembre, Mega nuevamente tendrá una programación especial con motivo de Fiestas Patrias.
A partir de las 12:00 horas, se transmitirá la tradicional Gran Parada Militar, para posteriormente dar paso a una nueva edición de Meganoticias Actualiza.
En horario prime, Mega transmitirá uno de los eventos más tradicionales de septiembre: la Fiesta de la Pampilla, llevando a las pantallas parte de esta esperada celebración nacional.
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 19 de septiembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Especial de Prensa: 10:30 horas
- Gran Parada Militar: 12:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 15:00 horas
- Acceso a lo Nuestro: 16:00 horas
- Acceso a lo Nuestro: 17:00 horas
- Nuestras Fiestas: 18:00 horas
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas
- Meganoticias Prime: 20:00 horas
- La Pampilla de la Gente: 22:00 horas
- Travel App: 01:00 horas
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