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Programación de Mega para este sábado 19 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Fiesta de la Pampilla? mega

Programación de Mega para este sábado 19 de septiembre: ¿Cuál será el horario de La Fiesta de la Pampilla?

  • Por Mega

Este sábado 19 de septiembre, Mega nuevamente tendrá una programación especial con motivo de Fiestas Patrias.

A partir de las 12:00 horas, se transmitirá la tradicional Gran Parada Militar, para posteriormente dar paso a una nueva edición de Meganoticias Actualiza.

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En horario prime, Mega transmitirá uno de los eventos más tradicionales de septiembre: la Fiesta de la Pampilla, llevando a las pantallas parte de esta esperada celebración nacional.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 19 de septiembre?

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