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Programación de Mega para este lunes 28 de septiembre: Conoce el horario de estreno de Prohibida Obsesión
Este lunes 28 de septiembre, Mega tendrá una jornada con nuevos conflictos y situaciones que pondrán a prueba a los protagonistas de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) soñó durante toda la noche con Samuel (Francisco Ossa) y Samuel piensa constantemente en ella porque no ha podido olvidar lo que le hizo hace 30 años.
En horario prime se viene el gran estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna que llega a encender la tarde de los televidentes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 28 de septiembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:10 horas.
- Volvamos a Creer: 19:45 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:00 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
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