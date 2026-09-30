mega
Programación de Mega para este jueves 1 de octubre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?
Este jueves 1 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones.
En La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) le quitó la toalla a León (César Caillet) y lo vio desnudo por un momento. Ahora, ella querrá mostrarle su lado sensual con una osada lencería.
Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará con nuevas situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 traerá nuevos momentos desde la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán marcando la convivencia entre los participantes.
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 1 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:15 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
Leer más de