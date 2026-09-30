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Programación de Mega para este jueves 1 de octubre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa? mega

Programación de Mega para este jueves 1 de octubre: ¿A qué hora se emitirá La Baronesa?

  • Por Mega

Este jueves 1 de octubre, Mega tendrá una jornada marcada por nuevos capítulos de sus principales producciones.

En La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) le quitó la toalla a León (César Caillet) y lo vio desnudo por un momento. Ahora, ella querrá mostrarle su lado sensual con una osada lencería. 

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Más tarde, en horario prime, Reunión de Superados continuará con nuevas situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas. Luego, Volverías con tu Ex? 2 traerá nuevos momentos desde la casona, donde los romances, conflictos y tensiones seguirán marcando la convivencia entre los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 1 de octubre?

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