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Programación de Mega para este domingo 4 de octubre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133?
Este domingo 4 de octubre, Mega tendrá una programación marcada por el deporte, la investigación y el entretenimiento, con contenidos que llevarán a los espectadores desde la cancha hasta distintos casos policiales.
Durante la tarde, la acción deportiva se tomará la pantalla con la transmisión del partido entre Colo-Colo y Deportes Iquique, válido por el Campeonato Femenino Temporada 2026.
Y en horario prime, la investigación policial será protagonista con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y procedimientos, mostrando el trabajo realizado frente a distintas situaciones policiales.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 4 de octubre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Fútbol Liga Femenina Colo-Colo vs. Deportes Iquique: 14:40 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 17:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:25 horas.
- Atrapados 133 (Fina Selección): 23:40 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
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