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Programación de Mega para este domingo 4 de octubre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133? mega

Programación de Mega para este domingo 4 de octubre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 4 de octubre, Mega tendrá una programación marcada por el deporte, la investigación y el entretenimiento, con contenidos que llevarán a los espectadores desde la cancha hasta distintos casos policiales.

Durante la tarde, la acción deportiva se tomará la pantalla con la transmisión del partido entre Colo-Colo y Deportes Iquique, válido por el Campeonato Femenino Temporada 2026.

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Y en horario prime, la investigación policial será protagonista con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y procedimientos, mostrando el trabajo realizado frente a distintas situaciones policiales.

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 4 de octubre?

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