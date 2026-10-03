Programación de Mega para este domingo 4 de octubre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133?

03 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 4 de octubre, Mega tendrá una programación marcada por el deporte, la investigación y el entretenimiento, con contenidos que llevarán a los espectadores desde la cancha hasta distintos casos policiales.

Durante la tarde, la acción deportiva se tomará la pantalla con la transmisión del partido entre Colo-Colo y Deportes Iquique, válido por el Campeonato Femenino Temporada 2026.

Y en horario prime, la investigación policial será protagonista con un nuevo capítulo de Atrapados 133. El programa conducido por Luis Ugalde abordará diversos casos y procedimientos, mostrando el trabajo realizado frente a distintas situaciones policiales.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 4 de octubre?

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