Programación de Mega para este jueves 8 de octubre: Revisa el horario de Reunión de Superados

07 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 8 de octubre, Mega presentará nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se siente indignada por haber encontrado la bata que regaló a Antonio (Carlos Díaz) en la casa de León (César Caillet).

Más tarde, la programación de horario prime estará marcada por nuevos giros en las historias de Reunión de Superados. A continuación, Volverías con tu Ex? 2 trasladará la atención hasta la casona, con nuevos encuentros y desencuentros entre sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 8 de octubre?

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