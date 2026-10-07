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Programación de Mega para este jueves 8 de octubre: Revisa el horario de Reunión de Superados
Este jueves 8 de octubre, Mega presentará nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se siente indignada por haber encontrado la bata que regaló a Antonio (Carlos Díaz) en la casa de León (César Caillet).
Más tarde, la programación de horario prime estará marcada por nuevos giros en las historias de Reunión de Superados. A continuación, Volverías con tu Ex? 2 trasladará la atención hasta la casona, con nuevos encuentros y desencuentros entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 8 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:15 horas.
- Dale Play: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:15 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:00 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:45 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
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