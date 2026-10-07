Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este jueves 8 de octubre: Revisa el horario de Reunión de Superados mega

Programación de Mega para este jueves 8 de octubre: Revisa el horario de Reunión de Superados

  • Por Mega

Este jueves 8 de octubre, Mega presentará nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.

En La BaronesaClara (Lorena Bosch) se siente indignada por haber encontrado la bata que regaló a Antonio (Carlos Díaz) en la casa de León (César Caillet). 

Lo más visto

Más tarde, la programación de horario prime estará marcada por nuevos giros en las historias de Reunión de Superados. A continuación, Volverías con tu Ex? 2 trasladará la atención hasta la casona, con nuevos encuentros y desencuentros entre sus participantes.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 8 de octubre?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto