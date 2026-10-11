Programación de Mega para este lunes 12 de octubre: Revisa el horario de La Baronesa

11 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 12 de octubre, las producciones de Mega traerán nuevos momentos de tensión, con secretos que podrían salir a la luz y situaciones que pondrán a prueba a sus protagonistas.

En La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) confrontará a Clara (Lorena Bosch) tras verla besándose con Samuel (Francisco Ossa) en el muelle.

Durante el horario prime, Reunión de Superados continuará mostrando los desafíos que enfrentan sus protagonistas, mientras que Volverías con tu Ex? 2 sumará nuevos episodios de convivencia en la casona, donde las relaciones sentimentales y los conflictos entre los participantes seguirán marcando el día a día.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 12 octubre?

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