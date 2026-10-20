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Programación de Mega para este miércoles 21 de octubre: ¿A qué hora se transmite La Baronesa?
Este miércoles 21 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con acontecimientos que pondrán a prueba a sus protagonistas.
En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) vivirá un difícil momento frente a sus hijos, porque tendrá que informarles el nuevo rumbo que tomará la investigación de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
Más tarde, en horario prime, la programación continuará con nuevos capítulos de las teleseries Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, además de un nuevo episodio del reality Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 21 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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