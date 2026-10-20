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Clara de La Baronesa mega

Programación de Mega para este miércoles 21 de octubre: ¿A qué hora se transmite La Baronesa?

  • Por Matías Rivera

Este miércoles 21 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, con acontecimientos que pondrán a prueba a sus protagonistas.

En La BaronesaAntonio (Carlos Díaz) vivirá un difícil momento frente a sus hijos, porque tendrá que informarles el nuevo rumbo que tomará la investigación de la desaparición de Clara (Lorena Bosch). 

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Más tarde, en horario prime, la programación continuará con nuevos capítulos de las teleseries Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, además de un nuevo episodio del reality Volverías con tu Ex? 2.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 21 de octubre?

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