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Programación de Mega para este sábado 7 de noviembre: Transmisión Teletón 2026
Este sábado 7 de noviembre, Mega seguirá con la transmisión de la Teletón 2026, cruzada solidaria que tendrá como principal desafío reunir $44.253.268.546 para continuar financiando la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora en Chile.
La cifra corresponde al último cómputo entregado durante la transmisión televisiva de cierre de la Teletón 2025 y se convierte en el monto que el país deberá igualar o superar en esta nueva jornada.
Los aportes de la ciudadanía serán fundamentales para dar continuidad al trabajo que realizan los institutos Teletón a lo largo de Chile, donde miles de familias reciben atención y acompañamiento durante sus procesos de rehabilitación.
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 7 de noviembre?
- Teletón 2026: Continuación desde la madrugada.
- Meganoticias Prime: 21:00 horas.
- Teletón 2026: 22:00 horas.
- Meganoticias Ahora: 02:00 horas.
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