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Programación de Mega para este viernes 27 de noviembre: Conoce el horario de Detrás del Muro
Este viernes 27 de noviembre, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries y programas, con historias que prometen sorprender a los espectadores.
En La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) le dará un consejo a Nicolás (Andrew Bargsted) porque estará preocupada de que Andrea (Catalina Guerra) lo convierta en alguien que no es.
En tanto, durante el horario prime, llegará una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor encabezado por Kike Morandé.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 27 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:20 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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