El piloto logró escapar: Impactante persecución policial termina en violento choque en Atrapados 133
En los mejores momentos de Atrapados 133, una intensa persecución de Carabineros terminó en un impactante choque tras varios minutos de seguimiento a un vehículo con encargo por robo.
El procedimiento comenzó cuando personal policial detectó al automóvil sospechoso, iniciando una persecución que se extendió por distintos sectores mientras el conductor intentaba escapar.
El impactante choque
Durante la huida, el vehículo perdió el control y protagonizó un violento accidente. Pese al fuerte impacto, el conductor logró escapar del lugar, dejando a su copiloto en el sitio del choque.
En medio del procedimiento, familiares y vecinos del detenido llegaron al lugar e intentaron defenderlo, incluso increpando e insultando a los funcionarios de Carabineros.
Finalmente, el sujeto identificado como Maximiliano Murillo Martínez fue detenido y quedó en prisión preventiva por el delito de receptación.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
"Ahora yo cambié": Tío René sorprende en Atrapados 133 al repartir comida a personas en situación de calle
-
Romántica cita termina en procedimiento policial: Sujeto fue detenido con drogas en Limache
-
¡Al estilo de Rápido y Furioso! Sujeto desató peligrosa persecución policial por las calles de Valparaíso
-
¡No eran unas blancas palomas!: Carabineros detuvo a dos sujetos que manejaban en estado de ebriedad
-
Iba "atrasado" al trabajo: Delincuente es catalogado como el "más torpe" tras correr de Carabineros
-
Delincuentes detenidos tras intentar atropellar a carabinero en persecución: Chocaron auto con bebé a bordo