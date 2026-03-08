Logo Mega

El piloto logró escapar: Impactante persecución policial termina en violento choque en Atrapados 133

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Atrapados 133, una intensa persecución de Carabineros terminó en un impactante choque tras varios minutos de seguimiento a un vehículo con encargo por robo.

El procedimiento comenzó cuando personal policial detectó al automóvil sospechoso, iniciando una persecución que se extendió por distintos sectores mientras el conductor intentaba escapar.

El impactante choque

Durante la huida, el vehículo perdió el control y protagonizó un violento accidente. Pese al fuerte impacto, el conductor logró escapar del lugar, dejando a su copiloto en el sitio del choque.

En medio del procedimiento, familiares y vecinos del detenido llegaron al lugar e intentaron defenderlo, incluso increpando e insultando a los funcionarios de Carabineros.

Finalmente, el sujeto identificado como Maximiliano Murillo Martínez fue detenido y quedó en prisión preventiva por el delito de receptación.

