¿La recuerdas? Yamna Lobos revive el baile de "La cocotera" en Dale Play

02 jun. 2026 - 18:45 hrs.

En este capítulo de Dale Play, María José Quintanilla presentó a los equipos uno de los juegos más complejos; hablamos de "Memorice Musical".

En este desafío, los equipos deben descubrir y formar pares con imágenes de reconocidos artistas, donde la memoria es clave para sumar la mayor cantidad de aciertos.

Fue así como el equipo rojo, donde se encontraba Yamna Lobos, logró seis aciertos, acumulando $60 mil pesos para su soñadora, lo que fue celebrado con "La cocotera", reconocida canción del dúo entre Yamna y Maura Rivera.

Dale Play / MEGA

"La cocotera" en Dale Play

Precisamente, tras ganar los $60 mil pesos, María José Quintanilla invitó a Yamna Lobo al frente para recordar todos los pasos de "La cocotera".

De inmediato, todo el equipo y público rojo acompañaron a la bailarina en estos movimientos que conquistaron a todo un país hace años.

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