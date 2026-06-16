Vanessa Daroch se luce cantando "Corazón Mágico" de Dyango en el Karaoke Recargado de Dale Play

16 jun. 2026 - 18:47 hrs.

Este martes, en Dale Play, Vanessa Daroch fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la tarotista interpretó "Corazón Mágico", uno de los éxitos más recordados del cantante español Dyango.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucha concentración y determinación, Vanessa Daroch dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y ayudar a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la tarotista consiguió 19 aciertos, quedando a solo una palabra del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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