¡Atención, niños! Sebastián Jiménez intepreta "Y volveré" de Los Ángeles Negros en Dale Play

17 jun. 2026 - 18:52 hrs.

Este martes, en Dale Play, Sebastián Jiménez fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el veterinario interpretó "Y volveré", uno de los éxitos más recordados del grupo musical chileno Los Ángeles Negros.

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El resultado

Sebastián Jiménez dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y ayudar a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el otrora conductor de La Ley de la Selva consiguió 13 aciertos, quedando a solo una palabra del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $65.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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