Pincoya pone a prueba su memoria cantando "La Flaca" de Jarabe de Palo en Dale Play

19 oct. 2026 - 18:35 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Pincoya fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la ex chica reality interpretó "La Flaca", uno de los grandes éxitos de la banda española Jarabe de Palo.

Dale Play / Mega

El resultado de Pincoya en Karaoke Recargado

Pese a las dificultades que enfrentó durante la prueba, Pincoya lo dio todo sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y ayudar a aumentar el pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la ex chica reality consiguió cinco aciertos, lo que permitió que el equipo amarillo sumara $25.000 al pozo acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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