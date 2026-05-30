Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 6: La noche valdiviana

30 may. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, viajamos hasta Valdivia en el mágico sur de Chile para vivir la famosa "Noche valdiviana", que repleta el río Calle Calle de embarcaciones llenas de imaginación e inspiración.

A más de 800 kilómetros al sur de Santiago se encuentra Valdivia, una de las ciudades más lindas del país y corazón de la región de los Ríos, que destaca por sus bellos paisajes y cómo se mueve a través del agua.

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Precisamente, en esta versión de la "Noche Valdiviana", cada embarcación que pasa por el Calle Calle debe representar algún motivo de la ciudad.

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La gran noche valdiviana

En un principio conocimos a Luis Contreras, parte del colectivo "La Mano" y que será parte con su embarcación de la gran noche.

Asimismo, estuvimos con Fabiola y su familia, quien se encuentra preparando su embarcación para ser de las mejores naves de la fiesta, aunque siempre con algunos contratiempos por la lluvia típica de esta ciudad.

Por otra parte, Paola y José Rivera elaboran su embarcación inspirada en la selva valdiviana, donde buscan representar a los animales que existen en la región.

De igual forma, en el histórico Fuerte de Niebla están Neftalí y su hija Carolina, quienes se inspirarán en "Mito", la llama guardiana del fuerte, así como el famoso faro.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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