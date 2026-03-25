"Bailoteo, picoteo y su perreo": El divertido minuto de confianza de La Chofi con El Presidente

25 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Este viernes, en Detrás del Muro, La Chofi (Paola Troncoso) y El Presidente (Juan Pablo Bastidas) protagonizaron un divertido minuto de confianza.

Todo surgió cuando La Chofi se dio cuenta de que El Presidente no realizaba buenos panoramas con su esposa, por lo que decidió darle una serie de recomendaciones para mejorar su vida en pareja.

El minuto de confianza de La Chofi

"Lo que tú tienes que hacer es llevarla a un buen carrete. Acá al Bella a tomarse una chela. Entonces después la puedes llevar a una discoteque, ahí bailoteo, picoteo, su perreo. Y cuando estén en su perreo, la das vuelta y ahí le das un buen beso", comenzó diciendo, generando carcajadas en el estudio.

Detrás del Muro / Mega

"Después del beso sigues perreando hasta que choque el hueso. Luego le respiras la oreja y le dices: 'vámonos de aquí'. Y cuando te pregunte a dónde, tú no le dices ninguna cuestión y la llevas a un motel. Y te pides esa con espejo arriba", agregó.

Finalmente, La Chofi le recomendó cerrar la noche con un baile para su esposa, desatando nuevamente la risa del público presente.

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