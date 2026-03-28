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El presidente baila "La Gasolina" en entrevista con Mochatto por alza de combustibles en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Tomás Mochatto (Toto Acuña) entrevistó al presidente (Juan Pablo Bastidas).

Durante el sketch, la máxima autoridad del país fue interpelada por un tragafuegos que, producto del alza de la bencina, no podía ejercer su trabajo.

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"Lo único que tengo ahora, lo que tengo que hacer en el semáforo, es tirar globitos y no me dan ni una propina", expresó el lanzafuegos, provocando risas al generar burbujas.

Detrás del Muro / Mega

La canción favorita del presidente

Siguiendo con la temática del alza de los combustibles, Tomás Mochatto le preguntó al presidente si le gustaba el reggaeton.

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Ante esto, la máxima autoridad señaló que le gusta mucho la canción "La Gasolina", mientras bailaba frente al entrevistador.

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