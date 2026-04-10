"Levanto el muro": Rodrigo Villegas realiza una curiosa pausa activa en La Nueva Moneda

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Rodrigo Villegas participó en el sketch La Nueva Moneda.

El humorista interpretó a un profesor de baile encargado de liderar una pausa activa.

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"Yo le voy a decir que soy experto en bachata, en salsa y en merengue", se presentó Villegas, a lo que Chofi (Paola Troncoso) respondió: "Se lo comió todo, eso sí", desatando carcajadas en el estudio.

Detrás del Muro / Mega

Rodrigo Villegas hace bailar a Detrás del Muro

Tras esto, el profesor de baile inició una coreografía que combinó distintos estilos de danza con chistes de contingencia nacional.

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Durante la pausa activa participaron Chofi, Tapia (Patricio Fuentes), el Presidente (Juan Pablo Bastidas) y Kike Morandé, quienes siguieron atentamente los pasos de Villegas.

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