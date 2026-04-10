"Levanto el muro": Rodrigo Villegas realiza una curiosa pausa activa en La Nueva Moneda
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Rodrigo Villegas participó en el sketch La Nueva Moneda.
El humorista interpretó a un profesor de baile encargado de liderar una pausa activa.
"Yo le voy a decir que soy experto en bachata, en salsa y en merengue", se presentó Villegas, a lo que Chofi (Paola Troncoso) respondió: "Se lo comió todo, eso sí", desatando carcajadas en el estudio.
Rodrigo Villegas hace bailar a Detrás del Muro
Tras esto, el profesor de baile inició una coreografía que combinó distintos estilos de danza con chistes de contingencia nacional.Ir a la siguiente nota
Durante la pausa activa participaron Chofi, Tapia (Patricio Fuentes), el Presidente (Juan Pablo Bastidas) y Kike Morandé, quienes siguieron atentamente los pasos de Villegas.Ve el capítulo en
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