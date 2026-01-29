El Internado Más Picante - Capítulo 67: Participantes sorprendieron con divertida actuación

29 en. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche llegó un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y esta previa fue la guía perfecta para no perderse ningún detalle antes del inicio del episodio.

Con la conducción de Nati Blaschke, el espacio repasó los momentos más comentados del último capítulo y sumó revelaciones y chismes exclusivos que continuaron agitando la convivencia al interior del encierro.

El Internado Más Picante - Capítulo 67

En la pasada entrega, Fernando Godoy lideró su primera actividad en la casona e invitó a los famosos a actuar escenas de "Casado con Hijos". El actor les entregó sabios consejos a los "cocinantes" y varios se lucieron como intérpretes, generando situaciones muy chistosas.

